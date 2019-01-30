Футболиста «Зенита» Ракицкого вынудят уйти из сборной Украины — мнение

Киев, , 12:50 — REGNUM Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который перешёл в российский футбольный клуб «Зенит», не должен находиться в составе сборной Украины по футболу, считают в федерации футбола Украины (ФФУ), сообщило 30 января издание «Апостроф» со ссылкой на спортивного комментатора Игоря Цыганыка.

«У ФФУ есть четкое убеждение, что Ярославу Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины», — рассказал Цыганык.

Напомним, 28 января стало известно о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого, выступавшего за клуб «Шахтёр», в санкт-петербургский клуб «Зенит».

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Отметим, в «Зените» работает тренером бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, а игрок сборной Украины Евгений Коноплянка выступает за немецкий клуб «Шальке», который спонсирует компания «Газпром», однако украинская «патриотическая» общественность предпочитает этого не замечать.