Назарбаев поручил выделить $70 млн на оснащение районных больниц

Астана, , 12:38 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики выделить 27 млрд тенге ($71 млн) на оснащение районных больниц и поликлиник необходимым медицинским оборудованием, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

В ходе расширенного заседания правительства президент похвалил министра здравоохранения республики Елжана Биртанова за развитие качества медицинских услуг.

Вместе с тем Назарбаев отметил, что население беспокоит доступность получения медицинских услуг. Глава государства также поручил акимам (главам) регионов до конца 2020 года обеспечить оснащение районных больниц необходимым медицинским оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января заместитель министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаев заявил, что недофинансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в Казахстане составляет 360 млрд тенге ($950 млн).

Читайте также: Недофинансирование бесплатной медпомощи в Казахстане достигло $950 млн