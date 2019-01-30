Раскачка национализма в Киргизии – удел дураков или вредителей: мнение

Бишкек, , 12:31 — REGNUM «Межнациональные распри в Киргизии существуют только в головах политиков. Доказательство этому — сборная страны по футболу и прославленная киргизстанка Валентина Шевченко, которая защищает честь страны на многих международных соревнованиях», — заявил политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM деятельность одной из националистических организаций в Киргизии.

По мнению эксперта, последний матч сборной Киргизии по футболу продемонстрировал, что в стране тему национализма поднимают «либо дураки, либо политики, которые раскачивают лодку для получения собственных выгод».

"Среди спортсменов — представители многих национальностей. Например, главный тренер сборной Александр Крестинин — российский футболист с немецкими корнями. Или герой матча со сборной Филиппин — Виталий Люкс. Он по происхождению этнический украинец».

Собеседник редакции отметил, что давно не сталкивался с проявлениями «такой искренней благодарности», с которой встречали футболистов после возвращения из ОАЭ, где сборная Киргизии встречалась с хозяевами турнира в рамках Кубка Азии — 2019.

«Футболисты сборной вернулись в страну героями. Даже несмотря на обидное поражение в 1/8 финала. Их приветствовали все. Стране не хватает побед и героев, которыми можно гордиться. Футболисты подарили киргизстанцам это чувство», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что другая киргизская спортсменка, боец смешанных боевых искусств, выступающая под эгидой «UFC» Валентина Шевченко тоже достойно представляет Киргизию на международных соревнованиях.

«Посмотрите на этих успешных молодых спортсменов с одной стороны и политиков, которые пытаются убедить часть киргизстанцев в необходимости отказа от русского языка и проведении реформ в сфере этнической политики. На фоне таких нужных стране спортивных побед заявления людей вроде Азимбека Бекназарова выглядят просто смешно», — подытожил Марс Сариев.

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