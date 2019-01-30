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Володин пригласил парламентариев Италии на форум «Развитие парламентаризма»

Политика

В июне 2019 года

Москва, 30 января 2019, 12:30 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил представителей парламента Италии принять участие в форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Нам важно, чтобы увеличилось количество контактов на уровне наших коллег из парламентов Италии, России. В этой связи мы ждем, что вы откликнитесь на приглашение и делегация парламентариев Италии примет участие в работе международного форума «Развитие парламентаризма», который состоится в России в июне 2019 года», — сказал Володин в ходе встречи с председателем Сената Италии Марии Элизабетты Альберти Казеллати.

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Внешняя политика России
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