Володин пригласил парламентариев Италии на форум «Развитие парламентаризма»

Москва, , 12:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил представителей парламента Италии принять участие в форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Нам важно, чтобы увеличилось количество контактов на уровне наших коллег из парламентов Италии, России. В этой связи мы ждем, что вы откликнитесь на приглашение и делегация парламентариев Италии примет участие в работе международного форума «Развитие парламентаризма», который состоится в России в июне 2019 года», — сказал Володин в ходе встречи с председателем Сената Италии Марии Элизабетты Альберти Казеллати.