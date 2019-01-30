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В Минобороны РФ назвали экспромтом статью об угрозе захвата Курил Японией

Политика

В ведомстве отметили, что автор «давно утратил связь» с российскими Вооруженными силами

Москва, 30 января 2019, 12:29 — REGNUM  Статья доктора военных наук, генерал-полковника Анатолия Зайцева об угрозе захвата Японией Сахалина и Южных Курил является «арифметическим экспромтом», об этом 30 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства обороны РФ.

«Военный потенциал России на Дальнем Востоке … позволяет гарантированно нейтрализовать любые имеющиеся и перспективные угрозы безопасности и территориальной целостности нашей страны», — заявил собеседник издания.

В Минобороны РФ добавили, что бывший начальник Генштаба Абхазии «давно утратил связь» с российскими Вооруженными силами.

Напомним, ранее Анатолий Зайцев в статье для «Военно-промышленного курьера» написал, что в случае реализации сценария военного противостоянии России и Японии на Дальневосточном театре военных действий преимущество в военных силах и средствах имеет Токио.

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Вооруженные силы России
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