В Минобороны РФ назвали экспромтом статью об угрозе захвата Курил Японией

Москва, , 12:29 — REGNUM Статья доктора военных наук, генерал-полковника Анатолия Зайцева об угрозе захвата Японией Сахалина и Южных Курил является «арифметическим экспромтом», об этом 30 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства обороны РФ.

«Военный потенциал России на Дальнем Востоке … позволяет гарантированно нейтрализовать любые имеющиеся и перспективные угрозы безопасности и территориальной целостности нашей страны», — заявил собеседник издания.

В Минобороны РФ добавили, что бывший начальник Генштаба Абхазии «давно утратил связь» с российскими Вооруженными силами.

Напомним, ранее Анатолий Зайцев в статье для «Военно-промышленного курьера» написал, что в случае реализации сценария военного противостоянии России и Японии на Дальневосточном театре военных действий преимущество в военных силах и средствах имеет Токио.

Читайте также: Япония может нанести удар по Сахалину и Южным Курилам — эксперт