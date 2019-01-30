Гройсман «перетянет на свою сторону» часть сторонников Порошенко — эксперт

Киев, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман избрал прагматичную тактику в отношении действующего президента Петра Порошенко. Об этом 30 января написал на своей странице в Фейсбук председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление Гройсмана о поддержке президента.

«Я почему спросил про Яценюка и Авакова. На этот форум пришел Гройсман и поддержал Порошенко. Он сейчас избрал другую тактику, чем его недавние союзники», — отметил Фесенко.

Политолог считает, что Гройсман рассчитывает остаться на посту премьера в случае победы Порошенко или же перетянуть сторонников президента в случае его поражения на выборах.

«В последние полтора года у Гройсмана была очень непростая история отношений с Порошенко. Не думаю, что сейчас все резко изменилось, хотя с осени прошлого года отношения между ними наладились. Мне кажется, что Гройсман действует очень прагматично. Если победит Порошенко, то у него будет шанс, хотя и не гарантированный, остаться премьером. А если Порошенко проиграет, то Гройсман может перетянуть на свою сторону часть нынешних сторонников Порошенко», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своей поддержке решения президента Украины Петра Порошенко, который объявил о выдвижении на второй срок.

«Наше место в Европейском Союзе. Наше место в странах — членах НАТО. Наше место на карте Европы как сильного, экономически мощного и независимого государства. Можем ли мы это сделать? Я глубоко убежден, что да… Я принял решение и поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. На фундаменте, который сегодня заложен, надо построить сильное государство. Только единство поможет нам достичь этих целей», — сказал Гройсман на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».