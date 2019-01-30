Если Порошенко нужен мир, то он должен освободить заложников – Шаповалов

Москва, , 12:39 — REGNUM Если у Украины и есть какое-то будущее, то оно связано исключительно с её федерализацией, так как существовать в жёстко унитарном виде она не сможет, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он 30 января заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.

«Если Порошенко нужен мир, то он должен, во-первых, начать выполнять условия Минского соглашения, — сказал Шаповалов. — Начать отвод техники и вооружённых сил из так называемой «серой зоны», то есть зоны разграничения, которая в значительной степени захвачена Украиной. Во-вторых, Киеву надо перестать бряцать оружием и отказаться от военных провокаций. Это касается как линии разграничения на Юго-Востоке, так и бассейна Азовского моря и ситуации вокруг Крыма».

В-третьих, как считает Шаповалов, Украина должна перестать захватывать заложников и соответственно освободить всех людей, которые незаконно задержаны по политическим мотивам.

«То, что делает нынешняя украинская власть — это дикое средневековье, — уточнил эксперт. — Но и наконец, четвертое: нужны настоящие переговоры, а не их имитация по размещению миротворцев на линии соприкосновения. Поскольку то, что делает Украина до настоящего времени в отношении миротворческой миссии ООН, — это ничто иное, как пропагандистские трюки. Кроме того, нужно начать реальный диалог со всеми политическими силами, с гражданским обществом и начать искать реальные пути достижения политического компромисса с Юго-Востоком Украины».

Шаповалов уточнил, что, по его мнению, единственный способ нормального существования украинского государства — это федеративное устройство.

«Очевидно, что если у Украины есть какое-то будущее, то оно может быть связано только с федерализацией, — сказал политолог. — Иного способа нет. Невозможно существование этой страны в рамках жёсткой унитарной конструкции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Порошенко, Украине необходим «холодный мир» с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что на грядущих выборах президента Украины тема войны и мира будет ключевой, так как народ будет выбирать «не просто президента, но и верховного главнокомандующего».

Он также пояснил, что в его понимании означает мир с Россией. По словам Порошенко, мир — это когда Москва признает право Украины идти своим путём.