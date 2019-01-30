Ни Москве, ни Токио мирный договор де-факто не нужен – мнение

Москва, , 12:38 — REGNUM Отношения между Россией и Японией в сфере экономики, политики и культуры уже налажены, и отсутствие мирного договора никак не мешает их дальнейшему развитию, полагает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о стремлении его страны к заключению мирного договора с Россией.

«Мирный договор официально не подписан, это очевидный факт, но люди, которые не очень разбираются в этом вопросе, говорят о том, что мирный договор нужен для того, чтобы прекратить состояние войны, в котором якобы находятся Россия и Япония, — сказал Кистанов. — Это неправильно, конечно же. У нас есть совместная советско-японская декларация 1956 года, первая статья которой гласит, что состояние войны между СССР и Японией прекращается. 70 лет с лишним прошло, и немного странно подписывать мирный договор спустя столько лет».

По словам Кистанова, Россия и Япония уже успели наладить отношения и в сфере экономики, и в сфере политики, и в сфере безопасности.

«Встречаются и наши бизнесмены, и наши военные эксперты, — заметил японист. — Есть формат 2+2. В этом году и в прошлом году были перекрёстные годы культуры. О каком ненормальном состоянии двусторонних отношений может идти речь? Иными словами, отсутствие мирного договора никак не мешает развитию российско-японских отношений. Хрестоматийный пример — у нас и с Германией нет мирного договора. Она подписала Акт о капитуляции и не ставит вопроса о том, чтобы заключить мирный договор десятки лет спустя и не требует наш Калининград обратно».

Кроме того, Кистанов не исключил, что в случае передачи Японии российских островов в Германии, в Прибалтике, в Финляндии и в других странах также могут оживиться реваншистские силы, которые начнут требовать от РФ «возвращения» тех или иных территорий.

«Хотя на уровне государств вряд ли стоит ждать таких территориальных претензий», — уточнил Кистанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Абэ во время выступления в нижней палате японского парламента заявил, что Япония настаивает на том, что её суверенитет страны распространяется и на северные территории (южные Курильские острова).

Кроме того, он добавил, что позиция Токио заключается в том, чтобы «определить принадлежность четырёх островов» и на этой основе заключить мирный договор.

Отметим также, что власти Японии не прекращают попыток пытаются добиться от российских властей отторжения в пользу Токио части Сахалинской области — как минимум четырёх островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана, Итурупа и группы островов Хабомаи, а также исключительной экономической зоны вокруг этих островов. Российская сторона отвергает эти претензии.

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