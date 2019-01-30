Социальные выплаты инвалидам в Казахстане планируют повысить на 30%

Астана, , 12:19 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики с 2020 года увеличить на 30% средний размер социальных выплат лицам, утратившим трудоспособность, потерявшим кормильца, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

В ходе расширенного заседания правительства глава государства обратился с данным вопросом к министру труда и социальной защиты населения республики Мадине Абылкасымовой.

По её словам, министерство уже подготовило соответствующий законопроект. Он будет внесен на обсуждение в парламент республики в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Астане открылась детско-юношеская спортивная школа для спортсменов с ограниченными возможностями на базе паралимпийского тренировочного центра.

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