Среда, 30 Января 2019 года
12:19:45 МСК

Социальные выплаты инвалидам в Казахстане планируют повысить на 30%

Политика

Законопроект планируется внести в парламент Казахстана в марте 2019 года

Астана, 30 января 2019, 12:19 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики с 2020 года увеличить на 30% средний размер социальных выплат лицам, утратившим трудоспособность, потерявшим кормильца, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

В ходе расширенного заседания правительства глава государства обратился с данным вопросом к министру труда и социальной защиты населения республики Мадине Абылкасымовой.

По её словам, министерство уже подготовило соответствующий законопроект. Он будет внесен на обсуждение в парламент республики в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Астане открылась детско-юношеская спортивная школа для спортсменов с ограниченными возможностями на базе паралимпийского тренировочного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане открылась школа для спортсменов с инвалидностью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы инвалидов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить