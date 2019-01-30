Слова Порошенко о «холодном мире» – это предвыборный трюк – политолог

Москва, , 12:34 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко уверен, что на предстоящих выборах его поддержит ультраправое радикальное меньшинство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова Порошенко о том, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.

«Это исключительно предвыборная риторика, связанная с социологическими измерениями, которые показали, что подавляющее большинство населения Украины хочет мира и не хочет военных действий на Юго-Востоке Украины, — сказал Шаповалов. — И тем более войны с Россией. Поэтому слова Порошенко — не более чем политтехнологический трюк, призванный расширить электоральную базу. При этом нужно иметь в виду, что практически идентичную позицию занимают все остальные кандидаты в президенты, которые активно критикуют Порошенко».

Поэтому, как полагает Шаповалов, налицо реализация стратегии Порошенко: выбить оружие критики из рук его оппонентов и расширить электоральную базу.

«И надо подчеркнуть, что то незначительное по величине агрессивное и радикальное меньшинство электората, которое жаждет крови, то есть радикально правое, по мнению Порошенко и его команды, и так будет на его стороне, так как других кандидатов от «партии войны», по сути дела, не существует, — уточнил политолог. — Порошенко в любом случае будет выразителем мнения радиальных националистов. Но их подавляющее меньшинство, и Порошенко своими заявлениями пытается бороться за голоса избирателей Центральной, Восточной, Юго-Восточной Украины и даже Западной Украины, где сильны антивоенные настроения».

Кроме того, Шаповалов призвал не забывать, что Пётр Порошенко провёл несколько активных международных поездок, в рамках которых общался с лидерами западного мира, перед тем как официально объявил о начале своей избирательной кампании.

«Поэтому есть основания предполагать, что данное заявление продиктовано требованиями со стороны западного сообщества и Европы прежде всего, — сказал Шаповалов. — Это требование поумерить националистическую риторику. Европа даёт понять, что не будет поддерживать дальнейшие военные авантюры украинского режима. Но Порошенко будет играть на разных полях и, сказав сегодня, что «нам нужен мир», завтра скажет, что «наш бронепоезд стоит на запасном пути» и что «Россия — агрессивная держава», которая якобы хочет войны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Пётр Порошенко, который объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, заявил, что Украине необходим мир с Россией. Об этом он сообщил 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путем».

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны», — сказал Порошенко.

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