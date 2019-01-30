Спецпосланник ООН по Сирии провел встречу с главой Лиги арабских государств

Дамаск, , 13:20 — REGNUM Новый специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен провел встречу с главой Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу-ль-Гейтом, члены ЛАГ разделились во мнении относительно того, следует ли вновь принять в свой состав охваченную войной Сирию. Об этом сообщает новостное агентство КСА «Arab News».

Напомним, что ЛАГ приостановила членство Сирии в ноябре 2011 года по причине значительных человеческих потерь в ходе гражданской войны.

Организация сообщила, что норвежский дипломат Гейр Педерсен встретился с главой Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль-Гейтом в Каире. Они обсудили последние прошедшие переговоры представителей арабских государств относительно решений организации по Сирии. Абу-ль-Гейт также указал на важность «достижения мирного решения» сирийского кризиса.

Несколько арабских государств, включая Ливан и Тунис, недавно призвали Сирию вернуться в Лигу арабских государств.

В декабре 2018 года президент Судана Омар аль-Башир первый среди своих арабских коллег начиная с 2011 года совершил визит в сирийскую столицу. ОАЭ вновь открыли свое дипломатической представительство в Дамаске.

Еще одним признаком дипломатической оттепели является то, что спикер парламента Иордании пригласил своего сирийского коллегу на встречу Арабского парламентского союза, который пройдет в Аммане в марте текущего года. Однако не все члены Лиги поддерживают налаживание более тесных связей с Дамаском.