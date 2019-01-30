В Свердловской области прошли первые в 2019 году стрельбы танкистов ЦВО

Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM Танкисты 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в Свердловской области провели первые в 2019 годы боевые стрельбы, сообщает ТК «Звезда».

Отмечается, что на одном из этапов военнослужащим была поставлена задача — всего за три минуты отразить нападение хорошо вооруженной группы условного противника, у которого в арсенале танк, ручные гранатометы и так называемый «джихад-мобиль» с зенитной установкой в кузове.

Кроме того, военные уничтожили из пулемета «засевших в кустах гранатометчиков», которые находились на расстоянии 600 метров. Отмечается также, что квалификацию танкисты будут подтверждать и ночью — в условиях нулевой видимости.

Напомним, ранее сообщалось, что более пяти тысяч военнослужащих приняли участие в командно-штабной тренировке сил ЦВО. Военные отработали приведение войск в различные степени готовности, офицеры объединенного стратегического командования отработали взаимодействие и управление войсками.

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