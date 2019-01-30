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Агентство по торговле и инвестициям Южной Кореи закроет офис в Каракасе

Политика

Агентство по торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA) — некоммерческая организация, призванная содействовать развитию деловых связей Республики Корея по всему миру

Каракас, 30 января 2019, 12:12 — REGNUM  Корейское агентство по торговле и инвестициям (KOTRA) прекратит свою деятельность в Венесуэле, где возникли экономические трудности, сообщает YTN.

Представители агентства сообщили, что спустя 49 лет работы в Венесуэле, организация вынуждена закрыть свое представительство в столице страны — городе Каракас в связи с быстрым ухудшением положения в стране и возникших проблем с безопасностью.

По данным телеканала, представительство Корейское агентство содействия торговле и инвестициям в Венесуэле было открыто в марте 1970 году и являлось одним из старейших центров внешней торговли в истории до недавнего времени, где работали 1 сотрудник KOTRA и три местных сотрудника.

Агентство по торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA) — некоммерческая организация, призванная содействовать развитию деловых связей Республики Корея по всему миру. Была создана в 1962 году правительством страны преимущественно для активизации экспорта корейских товаров. Состоит из 126 зарубежных представительств, которые в настоящее время действуют в 86 странах мира.

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Политический кризис в Венесуэле
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