Власти Саудовской Аравии уволили 126 чиновников, обвиненных в коррупции

Эр-Рияд, , 12:05 — REGNUM Власти Саудовской Аравии уволили 126 региональных чиновников по обвинению в коррупции, сообщает 30 января Al Arabia.

«Их обвиняют к причастности к финансовым махинациям, злоупотреблением властью, а также в других уголовных и правовых нарушениях», — говорится в заявлении министерства по делам провинций королевства.

Напомним, коррупционные скандалы в Саудовской Аравии начались еще в ноябре 2017 года. Тогда наследный принц королевства Мохаммед бин Салман распорядился арестовать десятки влиятельных чиновников, включая членов королевской семьи.

Многие из задержанных в настоящее время освобождены, после того как достигли некоторых соглашений с правительством королевства.

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