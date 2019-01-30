Генсек ООН пообещал, что хуситы уйдут из Аль-Ходейды

Сана, , 13:01 — REGNUM Министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани заявил о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о выводе сил хуситов из прибрежной провинции Аль-Ходейда. Об этом сообщает турецкое новостное агентство «Anadolu Agency».

«В субботу во время нашей встречи Генеральный секретарь ООН пообещал не подвести народ Йемена», — написал в Twitter аль-Ямани.

Он добавил: «Гутерреш подчеркнул, что соглашение по Аль-Ходейде будет реализовано, и хуситы покинут город и порты в качестве первого шага к достижению мира в Йемене».

Министр иностранных дел Йемена провел в Нью-Йорке серию встреч с официальными лицами, в том числе с Антониу Гутеррешем, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабахом и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее правительство Йемена и повстанческие силы хуситов при посредничестве ООН провели в Швеции мирные переговоры, которые привели к заключению соглашения о прекращении огня в Аль-Ходейде.

Однако воюющие стороны не смогли уйти из провинции на фоне обвинений в нарушении перемирия и продолжении боевых действий в других частях страны.

Напомним, в 2014 году в Йемене началась гражданская война, когда революционно настроенные силы шиитов-хуситов захватили большую часть страны, включая и ее столицу — город Сана.