Власти Египта сообщили о ликвидации боевиков ИГ* в результате авиаудара

Каир, , 13:39 — REGNUM Каир заявил об уничтожении двух лидеров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате авиаудара. Об этом заявляет турецкое новостное агентство «Anadolu Agency».

Согласно сообщению египетского военного руководства, несколько боевиков были убиты в результате авиаудара на территории Синайского полуострова.

Как заявил военный представитель, полковник Тамер Рифаи, удар был нанесен по «форпосту террористов» на севере Синайского полуострова.

По его словам, в результате удара были убиты несколько боевиков, в том числе два лидера местной террористической группы.

В то время как представитель военного ведомства не называет данную группу, военные обвиняют именно террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в осуществлении серии нападений на территории Синая.

Необходимо отметить, что с февраля 2018 года египетская армия проводит широкомасштабные операции против базирующихся на полуострове Синай боевиков, подозреваемых в совершении ряда нападений на службы безопасности АРЕ. По данным военного ведомства Египта, с начала проведения операций были убиты не менее нескольких десятков египетских военнослужащих и сотен боевиков.

Напомним, что Синайский полуостров до настоящего времени остается эпицентром дестабилизации ситуации в стране с середины 2013 года, когда Мухаммед Мурси — первый законно избранный президент Египта — был свергнут в результате военного переворота.