Франция и Германия откроют совместные культурные институты по всему миру

Берлин, , 12:01 — REGNUM Германия и Франция в ближайшее время откроют в мире четыре совместных культурных института. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии на своем официальном веб-сайте 29 января.

Подписанный 22 января Ааахенский договор о сотрудничестве двух стран стал стартом для новой совместной культурной политики. В скором времени в четырех крупных городах мира — Бишкеке (Киргизия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Палермо (Италия) и Эрбиле (Ирак) появятся франко-немецкие институты. Их персонал будет двуязычным; руководство тем или иным институтом будет осуществляться по выбору либо Институтом имени Гёте либо Французским институтом.

«Мы активизируем наше культурное сотрудничество в третьих странах и показываем ответственность за Европу. Таким образом мы конкретизируем нашу готовность формировать культурное будущее Европы рука об руку», — прокомментировала государственный секретарь ФРГ по вопросам международной культурной политики Мишель Мюнтерферинг.

В планах Франции и Германии открыть подобные учреждения также в Атланте (США), Кордове (Испания), Глазго (Великобритания), Минске (Белоруссия) и Газе (Палестина). В отдаленном будущем франко-германские культурные институты должны появиться также в Улан-Баторе (Монголия), Манчестере (Великобритания), Приштине (Косово), Джубе (Южный Судан) и Мариуполе (Украина).