В Судане продолжаются демонстрации против президента Омара аль-Башира

Хартум, , 12:42 — REGNUM 19 декабря 2018 года в Судане вспыхнули массовые протесты на фоне повышения цен на продовольствие, в особенности цен на хлеб. Требования социальных улучшений за 6 недель демонстраций сменились антиправительственными лозунгами, призывающими Омара аль-Башира после 30 лет правления уйти с поста президента страны. Об этом сообщило международное новостное агентство со штаб-квартирой в Дохе, Катар,"Аль-Джазира».

Для разгона протестных акций служба безопасности Судана применяет резиновые пули и слезоточивый газ. Официальный Судан сообщает, что за время антиправительственных демонстраций погибло 29 человек. В свою очередь, правозащитные группы сообщают по меньшей мере о 50 погибших. В ходе правительственных репрессий против демонстрантов были арестованы сотни людей.

В настоящий момент семьи задержанных требуют предоставить информацию об их местонахождении и условиях содержания, однако это остается неизвестным.