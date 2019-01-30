Анкара возобновляет авиасообщение с курдской Сулейманией

Сулеймания, Ирак, , 13:53 — REGNUM По заявлению официальных лиц Курдского автономного района Ирака, Турция прекратила бойкот, который длился в течение 16 месяцев, и возобновила авиарейсы в аэропорт иракского города Сулеймания. Первый рейс авиакомпании «Turkish Airlines» прибыл в аэропорт Сулеймании утром 26 января.

Турция прекратила полеты в курдский аэропорт Сулеймания в сентябре 2017 года после того, как в данном регионе Ирака был проведен референдум о независимости. Об этом сообщило катарское новостное агентство «Al Jazeera».

Директор аэропорта Тахир Абдулла заявил, что возвращение ежедневных авиарейсов из Турции возродит основной источник доходов региона, который был ограничен после того, как Анкара приостановила авиасообщение с Сулейманией после проведения спорного референдума о независимости.

Абдулла отметил: «запрет Турции на осуществление полетов снизил доходы аэропорта Сулеймании на 5,4 млн. долл. за последний год».

По словам Абдуллы, в 2018 году количество рейсов сократилось на 36%, при этом импорт сократился на 73%, а экспорт — на 82%.