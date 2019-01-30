Совфед дал согласие на задержание и обыск Арашукова

Москва, , 11:48 — REGNUM Совет Федерации единогласно проголосовал за лишение сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова неприкосновенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января сообщил источник в Совфеде.

«Единогласно проголосовали», — сообщил собеседник агентства.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации.

«Дали согласие на задержание и обыск Арашукова», — добавил источник.

Среди преступлений, по которым проходит обвиняемым Арашуков, в Следственном комитете назвали убийство заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, убийство советника президента КЧР Фраля Шебзухова и ряд других преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатора Арашукова обвиняют в причастности к ряду убийств