Оппозиция Танзании оспаривает поправки к закону о политических партиях

Додома, , 12:07 — REGNUM Проект поправок к закону о политических партиях в Танзании, вынесенный на обсуждение в 2018 году, оспаривается оппозиционными партиями страны, сообщает BBС Swahili.

В парламенте прошло второе слушание проекта, в итоге официальный оппозиционный лагерь парламента отказался принимать 4 положения проекта, которые, по их мнению, являются угрозой демократии в стране.

Глава оппозиционного лагеря в парламенте Эстер Булайя (парламентарий от города Бунда от партии CHADEMA) призвала всех членов парламента, вне зависимости от их партийной принадлежности, не принимать положения проекта, которые подрывают демократию.

Булайя предложила исключить из проекта положение о разрешении Организации по регистрации политических партий вмешиваться во внутренние выборы партий. Также она опротестовала запрет на сотрудничество нескольких политических партий. Другими пунктами, которые противоречат демократии, она назвала те поправки, в которых предусмотрено «огромное количество штрафов и суровые наказания». Кроме того, критике оппозиционного лагеря подверглись и те поправки, которые противоречат уставам партий.

Соглашение по проекту так и не было достигнуто.

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