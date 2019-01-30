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Японии и Катар договорились об увеличении поставок СПГ

Политика

Премьер-министр Японии провел встречу с эмиром Катара в своей официальной резиденции

Токио, 30 января 2019, 13:56 — REGNUM  29 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани в своей официальной резиденции. В ходе встречи стороны обсуждали начало «стратегического диалога» между странами, который будет проводиться главами МИД обоих государств.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», стороны также договорились об увеличении поставок СПГ (сжиженного природного газа) и нефти Японии, для которой Катар уже стал главным энергетическим партнером.

Запланированный между странами «стратегический диалог» будет проводиться в таких областях, как безопасность и экономика. Также было согласовано сотрудничество между частными компаниями двух стран.

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Зарубежная хроника
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