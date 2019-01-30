ЛНР: ВСУ воюют в Донбассе модернизированным оружием времён СССР

Киев, , 11:41 — REGNUM Украинские силовики используют в Донбассе оружие, которое Киев выдаёт за свои новые разработки. Однако на деле большая часть вооружения ВСУ представляют собой модернизированное вооружение времён СССР или отремонтированное старое. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Читайте также: Басурин: ВСУ перебросили в Донбасс запрещенное оружие

США обещают Украине много оружия: «хорошего и разного»

«За новое оружие выдаётся модернизированное советское вооружение. Приделали планку Пикатинни, накрутили пламегаситель, одели коллиматор на АК-47 — и вот вам новое украинское оружие калибра 7,62», — приводит издание «Донбасс сегодня» слова Марочко.

Он также отметил, что украинские инженеры запускают в массовое производство опытные несовершенные образцы советского вооружения.

Ранее по теме: Американское чудо-оружие в руках ВСУ: уничтожит ли оно Донбасс?

ВСУ воевали с жителями Донбасса только украинским оружием — Порошенко

«Есть ещё прототипы советских миномётов, такие как «Молот». Комментировать, я думаю, это «чудо» Укроборонпрома не стоит», — сказал представитель Народной милиции, напомнив, что от разрывов «Молота» только за 2018 год, по обнародованным данным, погибли семь военнослужащих ВСУ, ещё 18 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент Украины Пётр Порошенко анонсировал перевооружение Вооруженных сил Украины в пользу современных высокоточных средств поражения. Он отметил, что уже в 2018 году планировалось вести активную разработку и подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, высокоточных боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники, других высокоточных средств поражения.

В январе 2019 года украинский лидер заявил, что бойцы ВСУ в Донбассе воюют только украинским оружием. По его словам, с 2014 по 2017 год иностранные государства оружие Украине не поставляли.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонид Нерсисян: Военное наследство СССР оказалось чрезмерным для Украины