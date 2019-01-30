Содружество наций примет Мальдивы обратно в свой состав

Мале, , 12:54 — REGNUM Министр иностранных дел Мальдивской республики Абдулла Шахид провел встречу с генеральным секретарем Содружества наций Патрицией Скотланд, в ходе которой обсуждался вопрос присоединения государства к объединению.

Министр отметил, что воссоединение Мальдивской республики с Содружеством является одним из предвыборных обещаний президента Ибрагима Мохамеда Солиха.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», генеральный секретарь заверила, что объединение собирается принять заявку Мальдив.

Она также предложила направить наблюдателя от Содружества на предстоящие выборы в парламент Мальдив.

Абдулла Шахид, в свою очередь, отметил, что страна готова предоставить полную информацию для завершения реинтеграции.