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В индийском штате Джаркханд в перестрелке убито 5 наксалитов

Политика

В индийском штате Джаркханд произошло столкновение между правительственными силами и группировкой наксалитов

Нью-Дели, 30 января 2019, 12:38 — REGNUM  29 января неподалеку от города Кхунти в штате Джаркханд произошло вооруженное столкновение между силами безопасности Индии и группировкой наксалитов.

По сообщению представителей местной полиции, в ходе перестрелки погибло пять наксалитов, в то время как двое получили серьезные ранения.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в ночь с 28 января на 29 января силы центральной резервной полиции Индии исходя из полученной информации начали спецоперацию в лесу Арки.

Напомним, что наксалиты — неофициальное название вооруженных коммунистических, преимущественно маоистских, группировок в Индии. В 2010 году они совершили более 2 тыс. терактов по всей стране.

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Зарубежная хроника
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