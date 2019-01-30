В индийском штате Джаркханд в перестрелке убито 5 наксалитов

Нью-Дели, , 12:38 — REGNUM 29 января неподалеку от города Кхунти в штате Джаркханд произошло вооруженное столкновение между силами безопасности Индии и группировкой наксалитов.

По сообщению представителей местной полиции, в ходе перестрелки погибло пять наксалитов, в то время как двое получили серьезные ранения.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в ночь с 28 января на 29 января силы центральной резервной полиции Индии исходя из полученной информации начали спецоперацию в лесу Арки.

Напомним, что наксалиты — неофициальное название вооруженных коммунистических, преимущественно маоистских, группировок в Индии. В 2010 году они совершили более 2 тыс. терактов по всей стране.