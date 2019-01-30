Косовские переговорщики обсудили ход диалога с Сербией с представителями ЕС

Приштина, , 12:08 — REGNUM 29 января в Брюселе состоялась встреча сопредседателей группы Косово по переговорам с Сербией Фатмира Лимая и Шпенда Ахмети с должностными лицами Европейского союза из Управления Высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», руководители переговорной команды Косово рассказали представителям ЕС о последних действиях в рамках подготовки к диалогу, в том числе о работе комиссии по созданию платформы для диалога.

Представители ЕС заявили, что поддерживают усилия косоваров по нахождению единой позиции на переговорах.

Напомним, это вторая встреча Лимая и Ахмети с представителями ЕС после создания переговорной команды Косово. На первой встрече обсуждались фазы будущего диалога между Сербией и Косово и отмена пошлины на импорт товаров сербского происхождения.