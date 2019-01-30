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Косовские переговорщики обсудили ход диалога с Сербией с представителями ЕС

Политика

В Брюсселе прошла вторая встреча лидеров переговорной команды Косово с представителями ЕС

Приштина, 30 января 2019, 12:08 — REGNUM  29 января в Брюселе состоялась встреча сопредседателей группы Косово по переговорам с Сербией Фатмира Лимая и Шпенда Ахмети с должностными лицами Европейского союза из Управления Высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», руководители переговорной команды Косово рассказали представителям ЕС о последних действиях в рамках подготовки к диалогу, в том числе о работе комиссии по созданию платформы для диалога.

Представители ЕС заявили, что поддерживают усилия косоваров по нахождению единой позиции на переговорах.

Напомним, это вторая встреча Лимая и Ахмети с представителями ЕС после создания переговорной команды Косово. На первой встрече обсуждались фазы будущего диалога между Сербией и Косово и отмена пошлины на импорт товаров сербского происхождения.

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Зарубежная хроника
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