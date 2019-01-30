Сепаратизм для России: Украина идет по следам Польши, Гитлера и США

Киев, , 11:33 — REGNUM Украинский план подрывных действий в отношении России содержит те же цели, которые были и у других оппонентов России, от Германской империи до США, с добавлением карельского аспекта, позаимствованного из программы Маннергейма, отметил в среду, 30 января, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя заявления главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях способствовать расколу России.

Ранее Анна Гопко в интервью газете «День» заявила, что комитет уже начал работу на этом «внешнеполитическом направлении»: предполагается «высказывать солидарность коренным народам Российской Федерации», «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать».

Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани. В этих регионах, по словам Гопко, «Россия осуществляет политику ассимиляции», а Украина должна быть «готова к тому, когда там начнутся необратимые процессы — крах кремлевского режима», и «посылать этим народам четкий сигнал, что Украина прошла свой путь свободы, и мы будем их поддерживать».

«План подрывных действий Украины в отношении России не содержит в себе ничего нового. По своей географии он является почти текстуальным повторением целей старой империалистической борьбы против России, которая была начата еще Германской империей, продолжена Польшей в известной программе «Прометей», развита нацистской Германией во время войны против СССР, а затем зафиксирована в известном решении Конгресса США 1950-х годов «О защите порабощенных народов в составе СССР».

Все эти программы публично, текстуально ставили своей целью поддержку и создание сепаратистских движений в Поволжье, на Северном Кавказе, в казачьих областях России. Новостью украинской программы является только включение в нее Карелии. Здесь, в части Карелии, украинские стратеги идут по следам Финляндии эпохи Маннергейма, которая претендовала отделить от России Карелию ради «великой Финляндии», — отметил Модест Колеров.