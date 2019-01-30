Сирийская армия уничтожила склад боеприпасов джихадистов в провинции Хама

Дамаск, , 11:32 — REGNUM Сирийской арабской армии удалось уничтожить склад оружия исламистов в северной части провинции Хама. Об этом сообщил новостной ресурс Al-Masdar News.

Ракетные подразделения сирийской армии во второй половине дня 29 января нанесли удар по складу оружия, который принадлежал группировке «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Склад находился у стратегически важного города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

Помимо нанесения удара по этому складу оружия, артиллерийские и ракетные подразделения Сирийской арабской армии также нанесли удары по позициям данной группировки вблизи городов Хасрая и Кафр Зита.

Реакция сирийских военных была ответом на попытку боевиков «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникнуть в тыл правительственных войск у городов Суран и Тайбат аль-Имам.

Группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к протурецким. Является ближайшим союзником радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая контролирует почти всю провинцию Идлиб.

По имеющейся информации, Сирийская арабская армия сосредоточила вдоль линии соприкосновения у Идлибской демилитаризованной зоны воинскую группировку численностью около 45 тысяч человек. Все готово для наступления. Однако без согласования с Анкарой данное действие пока невозможно. Как вариант, к наступлению сирийская армия может перейти от контратаки при попытке боевиков расширить свою зону влияния.