Глава Канцелярии по делам Косово в правительстве Сербии прибыл в Косово

Приштина, , 13:41 — REGNUM С 29 по 31 января Марко Джурич, глава Глава Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии, находится с визитом в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в этот раз Джурич получил разрешение на въезд в частично признанную республику в министерстве иностранных дел Косово.

Напомним, в 2018 года 26 марта Джурич приехал в Косово без разрешения косовских властей и был выдворен из Митровицы спецназом.

29 января Джурич встретился с представителями сербской общины в Студенческом центре в Северной Митровице.

В продолжение визита Джурич планирует навестить Манастир.