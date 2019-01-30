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Глава Канцелярии по делам Косово в правительстве Сербии прибыл в Косово

Политика

Министерство иностранных дел Косово выдало Джуричу разрешение на въезд в Митровицу

Глава Канцелярии по делам Косово в правительстве Сербии прибыл в Косово
Иван Шилов © ИА REGNUM
Косово

Приштина, 30 января 2019, 13:41 — REGNUM  С 29 по 31 января Марко Джурич, глава Глава Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии, находится с визитом в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в этот раз Джурич получил разрешение на въезд в частично признанную республику в министерстве иностранных дел Косово.

Напомним, в 2018 года 26 марта Джурич приехал в Косово без разрешения косовских властей и был выдворен из Митровицы спецназом.

29 января Джурич встретился с представителями сербской общины в Студенческом центре в Северной Митровице.

В продолжение визита Джурич планирует навестить Манастир.

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Зарубежная хроника
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