Скопье, , 13:22 — REGNUM 29 января парламент Македонии принял новый закон о госзакупках. «За» проголосовали 57 депутатов, воздержавшихся и голосовавших «против» не было.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», закон вступит в силу в апреле.

В министерстве финансов сообщают, что новый закон о госзакупках соответствует стандартам ЕС и обеспечивает рациональное использование средств государства, свободную конкуренцию и прозрачность госзакупок.

«Что самое главное, единственным критерием для подписания контракта становится подача самого выгодного предложения. Принятие данного критерия может выражаться тремя способами: только цена, только расходы или лучшее соотношение между ценой и качеством» — заявил Драган Тевдовски, министр финансов Македонии.

Как пояснил Тевдовски, предыдущий закон был составлен на основе директив Европейского Союза 2004 года, однако с тех пор в европейское законодательство о госзакупках были внесены многочисленные изменения и дополнения, и потому для приведения македонского законодательства в соответствие с современными европейскими практиками появилась необходимость всеобъемлющих изменений в этой сфере.