Албанцы Македонии заявляют о необходимости досрочных выборов

Скопье, , 12:34 — REGNUM Лидер македонской партии «Альянс за албанцев» Зиадин Селя в интервью для издания «Click plus» обвинил крупнейшую албанскую партию Македонии, — «Демократический союз за интеграцию» (БДИ) в краже средств из пенсионного фонда.

«БДИ стремился скрыть последствия злоупотреблений средствами из Пенсионного фонда, а потому «Альянсу за албанцев» не было разрешено участвовать в управлении на этом направлении», — заявил Селя.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», речь идет о краже на сумму 15 миллиардов денаров (18 миллиардов рублей).

Также Селя заявил о необходимости проведения досрочных выборов, поскольку это позволит восстановить свободу и верховенство права, попранные нынешней правящей коалицией.

В ходе интервью Селя заявил, что, согласно последним опросам, «Альянс за албанцев», образованный в 2015 году, стал самой влиятельной албанской партией в Македонии. И БДИ и Альянс входят в состав правящей коалиции.