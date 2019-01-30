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Албанцы Македонии заявляют о необходимости досрочных выборов

Политика

«Альянс за албанцев» обвинил другую албанскую партию, также входящую в состав правящей коалиции, в злоупотреблении средствами из пенсионного фонда, и заявил о необходимости проведения досрочных выборов для восстановления свободы и верховенства права

Скопье, 30 января 2019, 12:34 — REGNUM  Лидер македонской партии «Альянс за албанцев» Зиадин Селя в интервью для издания «Click plus» обвинил крупнейшую албанскую партию Македонии, — «Демократический союз за интеграцию» (БДИ) в краже средств из пенсионного фонда.

«БДИ стремился скрыть последствия злоупотреблений средствами из Пенсионного фонда, а потому «Альянсу за албанцев» не было разрешено участвовать в управлении на этом направлении», — заявил Селя.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», речь идет о краже на сумму 15 миллиардов денаров (18 миллиардов рублей).

Также Селя заявил о необходимости проведения досрочных выборов, поскольку это позволит восстановить свободу и верховенство права, попранные нынешней правящей коалицией.

В ходе интервью Селя заявил, что, согласно последним опросам, «Альянс за албанцев», образованный в 2015 году, стал самой влиятельной албанской партией в Македонии. И БДИ и Альянс входят в состав правящей коалиции.

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Зарубежная хроника
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