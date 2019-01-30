Премьер Косово опубликовал список условий отмены пошлины на сербские товары

Приштина, , 13:10 — REGNUM Премьер-министр частично признанной республики Косово Рамуш Харадинай отправил письмо послам государств Пятерки — США, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия — и стран ЕС в Косово, в котором разъяснил причины введения пошлины на товары сербского и боснийского происхождения и перечислил условия снятия пошлины.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», главным условием является организация США и ЕС конференции, на которой будут даны гарантии признания Сербией Косово.

В письме Харадинай напомнил о том, что в 2008 международный суд принял решение о том, что провозглашение независимости Косово не является противозаконным актом, а также, что Резолюция 64/298 (2010 г.) Генеральной ассамблеи ООН одобрила решение международного суда и приветствует «готовность Европейского Союза облегчить ход диалога между сторонами».

Причиной введения пошлины на импорт товаров сербского и боснийского происхождения было названо продолжительное нарушение Сербией и Боснией и Герцеговиной условий соглашения о ЦЕФТА — Центрально-европейской ассоциации свободной торговли и многочисленные «агрессивные меры» Сербии, направленные против государственности Косово.

В письме говорится, что правительство Косово «немедленно приостановит действие пошлины» в случае, если:

1. ЕС и США предпримут шаги по организации международной конференции для достижения всеобъемлющего соглашения между Косово и Сербией. Конференция должна состояться в ближайшее возможное время и завершиться в течение двух недель.

2. США и ЕС должны гарантировать, что в ходе конференции не будет идти речь об изменении существующих границ Косово, передаче исполнительных полномочий ассоциации сербских общин в Косово или других соглашениях, противоречащих Конституции края. Также не должны обсуждаться никакие меры, основанные на уступках, сделанных до 17 февраля 2008 года.

3. ЕС должен публично гарантировать, что либерализация визового режима с ЕС вступит в силу до начала конференции, а также, предоставить гарантии функционального выполнения соглашения по энергии, заключенного Сербией и Косово в Брюсселе.

4. Сербия должна снять все нетарифные барьеры на косовские товары и прекратить препятствовать свободе передвижения граждан между Сербией и Косово.

5. Президент, премьер-министр или министр иностранных дел Сербии должны публично заявить о перманентном прекращении всяких мер, направленных против против государственности Косово как на международном, так и на региональном и местном уровнях.