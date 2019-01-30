В госдепе указали на различия в докладах РФ и США по ядерному вопросу

Пекин, , 11:22 — REGNUM Делегации России и США представили на переговорах «ядерной пятерки» в Пекине значительно отличающиеся доклады. Об этом в ходе своего выступления на открытии переговоров заявила глава американской делегации, заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Она отметила, что работа в рамках механизма «пятерки» не всегда проходит гладко. Большие различия в докладах России и США вызывают определенную критику.

Дипломат заявила о необходимости найти выход из сложившихся проблем, откровенно обсудить проблемные вопросы. Для этого нужно выяснить, в чем состоят препятствия и как их можно устранить.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 и 31 января в Пекине проходит конференция стран «ядерной пятерки» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), посвященная поддержанию режима нераспространения ядерного оружия. Представители стран неформального объединения отказались от принятия совместного заявления, ранее сообщил глава российской делегации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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