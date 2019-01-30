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Санкции вредны для Италии и России — председатель сената

Политика

Политические силы Италии практически единодушны в поддержке России

Санкции вредны для Италии и России — председатель сената
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Адские санкции

Москва, 30 января 2019, 11:22 — REGNUM  Россия является неотъемлемой частью европейской идентичности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявила председатель сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти Казеллати на заседании Совета Федерации.

«Россия — неотъемлемая часть европейской идентичности. Конечно, Россия — большая страна, раскинувшаяся на просторах двух континентов, она теснейшим образом интегрирована в жизнь обоих. Нет сомнений, что существует не просто связь, а совокупность черт идентичностей, общих для России и Европы. Нельзя говорить о европейской цивилизации, о европейской культуре без России», — заявила Казеллати.

В Италии политические силы практически единодушно убеждены в необходимости более конструктивных отношений между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Россией, с другой.

«(Убеждены в необходимости) возврата к условиям, которые позволили бы преодолеть режим санкций, вредный для обеих сторон, во имя диалога на основе всего того, что нас объединяет, а не того, что нас разъединяет», — подчеркнула она.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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