Санкции вредны для Италии и России — председатель сената

Москва, , 11:22 — REGNUM Россия является неотъемлемой частью европейской идентичности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявила председатель сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти Казеллати на заседании Совета Федерации.

«Россия — неотъемлемая часть европейской идентичности. Конечно, Россия — большая страна, раскинувшаяся на просторах двух континентов, она теснейшим образом интегрирована в жизнь обоих. Нет сомнений, что существует не просто связь, а совокупность черт идентичностей, общих для России и Европы. Нельзя говорить о европейской цивилизации, о европейской культуре без России», — заявила Казеллати.

В Италии политические силы практически единодушно убеждены в необходимости более конструктивных отношений между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Россией, с другой.

«(Убеждены в необходимости) возврата к условиям, которые позволили бы преодолеть режим санкций, вредный для обеих сторон, во имя диалога на основе всего того, что нас объединяет, а не того, что нас разъединяет», — подчеркнула она.