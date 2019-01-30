Загрязнение Вилюя: Якутия должна отвечать за страдания своего населения

Якутск, , 11:35 — REGNUM Госсобранием Якутии принято постановление, в котором объединены рекомендации с парламентских слушаний «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй». Депутаты рекомендовали правительству республики и профильным ведомствам всех уровней должным образом следить за состоянием воды в реке Вилюй, здоровьем жителей её берегов и гидротехническими сооружениями АЛРОСА, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Правительству Якутии рекомендовано разработать госпрограмму «Чистая вода», а также долгосрочный документ по реабилитации реки и здоровья населения вилюйской группы районов республики. Прописана также необходимость совместно с АК АЛРОСА реализовать программу комплексных научных исследований состояния районов вдоль берегов Вилюя и их жителей.

Руководству республики депутаты также рекомендуют строить в подверженных загрязнениям муниципалитетах больницы. Следить за ликвидацией последствий загрязнения реки, по рекомендации Госсобрания, должна будет рабочая группа. Кроме того, если ЧП, аналогичное тому, что случилось в августе 2018 года, повторится, то на все профильные министерства налагается обязанность эффективно взаимодействовать.

Госсобранием также предлагается рассмотреть создание в Якутии должности уполномоченного по вопросам охраны окружающей среды и инициировать присвоение бассейну реки Вилюй статуса зоны высокого экологического риска. Депутатов Госдумы представители законодательного органа Якутии просят предпринять попытку склонить федеральный законодательный орган к рассмотрению поправок в ФЗ «Об охране окружающей среды». Сами народные избранники намерены подготовить изменения в этот документ, заключаться они будут во внеплановых проверках компаний в случае, если поступает информация о загрязнении ими окружающей среды. Кроме того, депутаты Госсобрания намерены обязать федеральные органы следить за состоянием гидротехнических сооружений и прописать в законе ответственность компаний, пренебрегающих контролем за дамбами.

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Министерству экологии республики рекомендовано должным образом контролировать состояние водных объектов бассейна реки Вилюй и инициировать рыборазводные процессы, министерству ЖКХ — эксплуатацию водоочистных сооружений, министерству здравоохранения — обследовать жителей Вилюйской группы районов. В списке рекомендаций также усиление надзора в сфере природоохранного законодательства, ревизия гидротехнических сооружений, установление статуса дамб АЛРОСА и инициирование технического расследования причин аварии на Иреляхских дамбах. Сформулировано также распоряжение следить за качеством питьевой воды населённых пунктов по берегам Вилюя, исполнять это требование будут профильные ведомства.

По словам председателя постоянного комитета Госсобрания по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева, ЧП на реке Вилюй выявило разрозненность действий надзорных органов, пробелы в действующем законодательстве, необходимость проведения серьёзных научных исследований и влияния новых технологий на производство. В постановлении с рекомендациями — около 70 пунктов. АЛРОСУ в нём обязуют в сжатые сроки принять все меры по ликвидации последствий аварии, реабилитации экосистемы, обустройству, реконструкции и модернизации производственных объектов в целях недопущения повторения подобной ситуации. Парламентом республики, в свою очередь, будет проведена работа по разработке ряда законопроектов по совершенствованию природоохранного законодательства, в том числе федеральных законопроектов.

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«Рекомендации высшего законодательного органа республики являются документом для обязательного исполнения. За неисполнение пунктов рекомендаций будет серьёзный спрос. Постоянный комитет Госсобрания по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, начиная с II квартала 2019 года будет, проводить регулярные мероприятия по контролю за их исполнением», — сказал Владимир Прокопьев.

Депутат Госсобрания Сулустана Мырыан отметила, что, анализируя последствия ЧП, нужно больше думать о здоровье людей, вынужденных постоянно пользоваться загрязнённой водой.

«Население утверждает, что практически 70 лет компания сбрасывает загрязнённую воду, рассказывая с приведением примеров, что, когда и как сбрасывалось. Почему никто не прислушивается к ним? — недоумевала депутат. — Конечно, АЛРОСА утверждает обратное, понимая, что, если обвинения населения подтвердятся, то весь груз ответственности загубленные жизни и потерю здоровья населением из пострадавших улусов ляжет на её плечи. Республика тоже должна нести ответственность за страдания собственного населения. Поэтому со стороны руководства республики и АЛРОСА идёт нивелирование темы возмещения ущерба каждому жителю. Рекомендуем этот вопрос внести. 5,5 месяцев Сюльдюкар без чистой воды, а глава Мирного отчитывается, что очистная станция там есть».

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя постановление, высказал мнение, что вопрос нужно решать в двух ипостасях — тактической и стратегической.

«С точки зрения стратегии — сегодня представители многих партий ставят вопросы об ответственности АЛРОСА, о компенсациях и так далее. Но если углубиться в историю вопроса, сегодняшняя авария — это ничто по сравнению с тем загрязнением, которое река Вилюй испытала в результате строительства ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3. Кто должен нести за это ответственность? «Якутскэнерго»? Энергетики? Правительство Якутии? Правительство России? Или правительство уже несуществующего Советского Союза? Вопросы риторические, но в соответствии со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены сегодня решать те проблемы, которые были созданы не нынешним руководством АК АЛРОСА, которое всего лишь год работает, не нынешним руководством Якутии и вообще не нынешней властью. На самом деле эти проблемы были заложены ещё в тот период, когда велось активное промышленное освоение алмазных месторождений», — подчеркнул глава республики, вспомнив также давние ядерные взрывы в районах Якутии, от которых ущерб был гораздо больше, чем от загрязнения реки Вилюй.

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Как сообщало ИА REGNUM, спустя 5,5 месяцев после аварии, пить воду из Вилюя по-прежнему нельзя: по результатам последних анализов проб из водоёма все показатели превышены в 30−40 раз, констатировал члена объединения независимых экологов Владислава Коротова.

Напомним, произошедшее 17 августа ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загрязнившее воду в этих реках, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, но в АЛРОСА при это не считают компанию виновной и пытаются доказать, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы.

Росприроднадзор республики оценил размер нанесённого компанией ущерба в 27 млн рублей, но федеральная структура не согласилась с этим решением, сочтя, что причиной ЧП стали непредвиденные обстоятельства в виде обильных дождей.

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