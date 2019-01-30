Глава Пентагона: Для победы над ИГИЛ* в Сирии потребуется «пара недель»

Дамаск, , 11:29 — REGNUM Военные США ожидают, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в скором времени потеряют последние территории в Сирии, сообщает 30 января Al Arabia.

Данное заявление, сделанное исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, противоречит данным разведки, утверждающим, что террористы еще долго будут угрожать Сирии.

«Я бы сказал, что 99,5% территории страны было возвращено сирийцам, через пару недель этот показатель будет составлять 100%», — подчеркнул Шанахан.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ военнослужащим вывести американские войска с территории Сирии, данная операция может занять несколько месяцев.

Решение главы Белого дома вызвало недовольство со стороны многих политических сил, в том числе сирийских курдов, опасающихся вторжения со стороны Турции.

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