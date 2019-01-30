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Правые экстремисты тренируются в Восточной Европе — власти ФРГ

Политика

По данным правительства Германии, немецкие радикалы выезжают за границу для проведения тренировок по стрельбе

Берлин, 30 января 2019, 11:23 — REGNUM  Немецкие правые экстремисты проходят подготовку на территории стран Восточной Европы, передает канал n-tv 30 января.

В ответ на запрос фракции «Левых» в бундестаге правительство ответило, что ему известно о встречах правых радикалов для проведения тренировок по стрельбе в Чехии и Болгарии. В июне 2018 года чешские власти передали полиции ФРГ данные о пребывании граждан Германии на территории Чехии. Имена немецких граждан есть в регистрационных книгах различных площадок для стрельб.

Правительству Германии также известно, что с декабря 2015 года правые экстремисты провели 12 тренировок по стрельбе в других странах Европы. С ноября 2017 года на территории Германии было проведено пятьподобных встреч.

«Левые» выступили с критикой политики властей Германии, считая, что правительство недооценивает угрозу со стороны правых радикалов.

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Политическая жизнь Германии
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