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Мадуро: Трамп приказал убить меня

Политика

«Трамп сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили»

Мадуро: Трамп приказал убить меня
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мадуро и Трамп

Каракас, 30 января 2019, 11:13 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп приказал убить его. Об этом Мадуро заявил в интервью РИА Новости.

«Без сомнения, Дональд Трамп… сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — заявил Мадуро.

Он отметил, что если с ним что-либо произойдет, то нести всю ответственность за это будут Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.

Напомним, ранее Мадуро заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена превратить Венесуэлу во второй Вьетнам. Также венесуэльский лидер попросил американский народ помочь остановить Трампа.

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Политический кризис в Венесуэле
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