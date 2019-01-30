Мадуро: Трамп приказал убить меня

Каракас, , 11:13 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп приказал убить его. Об этом Мадуро заявил в интервью РИА Новости.

«Без сомнения, Дональд Трамп… сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — заявил Мадуро.

Он отметил, что если с ним что-либо произойдет, то нести всю ответственность за это будут Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.

Напомним, ранее Мадуро заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена превратить Венесуэлу во второй Вьетнам. Также венесуэльский лидер попросил американский народ помочь остановить Трампа.

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