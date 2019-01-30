«Boeing» пожертвовал центру Обамы более $1 млн

Чикаго, США, , 11:16 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама бесплатно выступил с речью на ежегодном собрании руководителей Boeing, сообщает The Washington Examiner.

После того, как эта компания пожертвовала 1 миллионов долларов библиотеке и музею Обамы в Чикаго, бывший президент появился на корпоративном мероприятии Boeing, где дал ряд практических советов по лидерству. Обама отказался от своего обычного гонорара за выступление по этому случаю.

Пресс-секретарь Фонда Обамы, который курирует создание президентского центра Обамы, не раскрыл точную сумму, которую Boeing пожертвовал в фонд библиотеки и музея, но отметил: на сайте «Boeing» говорится, что подарок составил более 1 миллиона долларов.

Подобный поступок не является первым для «Boeing», который ранее пожертвовал 10 миллионов долларов президентскому центру Джорджа Буша в Далласе. В прошлом году бывший президент Джордж Буш-младший также выступил с речью на том же мероприятии.

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с обоими этими президентскими центрами», — сказал представитель «Boeing» Гордон Джондро.

Он добавил, что приоритет «Boeing» — строить отношения в «сообществах, где мы живем и работаем», а штаб-квартира компании находится в Чикаго, в Далласе же — новый глобальный отдел услуг.

Отметим, в конце 2018 года президент США Дональд Трап назначил новы министром обороны Патрика Шанахана, который проработал в «Boeing» 21 год.