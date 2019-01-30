Глава МВД Австрии требует от Брюсселя ужесточить миграционную политику

Вена, , 10:48 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Австрии Херберт Кикль обратился к Европейской комиссии с требованием ужесточить миграционную политику, пишет газета Kronen Zeitung 30 января.

Кикль написал письмо в Брюссель, в котором описал проблемы, с которыми столкнулись правоохранительные органы Австрии при расследовании ряда убийств девушек и женщин, потрясших страну в январе.

В частности, он сослался на гибель 16-летней девушки в Винер-Нойштадте, по подозрению в убийстве которой был арестован ее приятель, мигрант из Сирии. Ранее молодой человек уже совершал преступления, но из-за действующих в Европейском союзе (ЕС) законов Австрия не могла депортировать его в страну происхождения.

Политика предоставления убежища ЕС дискредитирована, пишет Кикль: люди не понимают, почему преступники продолжают пользоваться правом на убежище. Убийства девушек можно было бы предотвратить, если бы нарушители были сразу депортированы за совершение более ранних, не столь тяжких преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января сотни жителей Винер-Нойштадта вышли на марш с требованием ужесточить миграционную политику и подписали соответствующую петицию.

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