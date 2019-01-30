Нижегородскую думу досрочно покинули три депутата

Нижний Новгород, , 10:42 — REGNUM Вместо первоначально запланированных к рассмотрению в рамках сессии думы Нижнего Новгорода 30 января 2019 года двух заявлений о досрочном сложении полномочий народные избранники приняли отставку троих своих коллег. В их числе, помимо Сергея Каргина, известного своим непосещением заседаний в течение нескольких месяцев, и Валерия Гельжиниса, получившего печальную известность историей с липовым дипломом, и единоросс Иван Карнилин. Последнего эксперты называют «легендой нижегородского парламентаризма», так как он единственный был депутатом всех шести созывов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Депутат думы Нижнего Новгорода Иван Карнилин сложил полномочия. Сегодня на заседании депутаты одобрили это решение. Как и сложение полномочий Сергея Каргина и Валерия Гельжиниса. Иван Карнилин — легенда нижегородского парламентаризма. Он — единственный депутат всех шести созывов гордумы. Несколько созывов он был председателем думы, потом главой города. Конечно, его подкосило расследование о квартирах в Майами. После него он сложил полномочия мэра и стал обычным депутатом, а теперь и вовсе ушёл. Карнилин был избран в одномандатном округе №9. Значит, осенью и там должны пройти довыборы», — отметил на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк.

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Напомним, в думе Нижнего Новгорода по уставу должно быть 47 депутатов. Уже сейчас представительный орган работает с недокомплектом. В преддверии новогодних каникул свои мандаты сдали три депутата — вице-спикер Елизавета Солонченко, бывший многие годы бессменным главой комитета по транспорту Алексей Гойхман и Дмитрий Краснов. Последний в отличие от двух своих коллег пошёл на повышение — его назначили на пост заместителя губернатора Нижегородской области.

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