Правительство Зимбабве обвинили в жестоком подавлении протестов

Хараре, , 10:55 — REGNUM На пресс-конференции 29 января представители главной оппозиционной партии Зимбабве MDC обвинили правительство президента страны Эммерсона Мнангагвы в жестком подавлении протестов, в ходе которых погибли местные жители. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

В партии MDC назвали методы, используемые силовиками Мнангагвы, гораздо более жестокими, чем применялись во время антиправительственных выступлений во время нахождения у власти Роберта Мугабе. Экс-президента Зимбабве свергли в ходе военного переворота.

По словам главы партии MDC Нельсона Чамиса, современное правительство Зимбабве пытается полностью устранить оппозицию.

«Быть на стороне оппозиции в наши дни — преступление», — добавил Чамиса.

Отмечается, что ранее в Зимбабве были задержаны около 800 протестующих.

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