Президент Германии прибыл в Эфиопию

Аддис-Абеба, , 10:38 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начал свой четырехдневный визит в Эфиопию, сообщает Deutsche Welle Swahili.

«Я приехал в страну, которая изменилась, страну, которая расцвела. Это страна, в которой произошли изменения. Про всех, кто следует за этими переменами, я уверен, можно сказать, что это смелые люди, мы гордимся ими», — сказал Штайнмайер после разговора с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в городе Аддис-Абеба.

Президент Штайнмайер также встретился с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом, на которого возлагают большие надежды не только в Эфиопии.

По данным издания, именно этот политик инициировал масштабные перемены в Эфиопии в апреле 2018 года. Абий Ахмед амнистировал тысячи политических заключенных, основал либеральную экономическую систему. Он подписал мирное соглашение с соседней Эритреей.

Президент Штайнмайер также планирует встретиться с главами Африканского союза в среду, 30 января.