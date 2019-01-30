На Украине оценили опасность разрыва торговых отношений с Россией

Киев, , 10:27 — REGNUM Евросоюз желает видеть Украину в качестве торговой площадки между ЕС и Россией, а не в качестве конфликтной зоны. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению эксперта, в случае окончательного разрыва российско-украинских торговых отношений Украина не сможет быть принята в ЕС.

«Украина в виде торгового тупика и конфликтной зоны с Россией не нужна в Евросоюзе», — подчеркнул Бортник, добавив, что украинские власти для евроинтеграции вынуждены будут нормализовать отношения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко назвал большим провалом украинской дипломатии строительство газопровода «Северный поток — 2».

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