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Мадуро согласен на диалог с оппозицией

Политика

Венесуэльский лидер видит возможными посредниками власти нескольких стран и ряд мировых организаций

Мадуро согласен на диалог с оппозицией
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Каракас, 30 января 2019, 10:30 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности начать переговоры с оппозицией. Он рассчитывает на участие международных посредников.

Венесуэльский лидер отметил, что видит возможными посредниками власти нескольких стран и ряд мировых организаций, которые проявляют искреннюю озабоченность обстановкой в Венесуэле. Они призвали к диалогу, пояснил он.

«Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы — для мира и ее будущего», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает политический и экономический кризис. 23 января лидер оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает Мадуро как законно избранного президента.

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Политический кризис в Венесуэле
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