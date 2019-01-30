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Власти Судана выпустили из тюрем всех участников акций протеста

Политика

Разрядит ли это обстановку в стране?

Хартум, 30 января 2019, 10:31 — REGNUM  Глава разведки Судана Салах Чош распорядился отпустить на свободу всех задержанных во время акций протеста, сообщает 30 января Al Jazeera.

«Начальник национальной службы разведки и безопасности издал указ об освобождении всех задержанных в ходе недавних беспорядков», — говорится в заявлении разведывательной службы.

Напомним, акции протеста в Судане начались 19 декабря после решения властей повысить цены на хлеб. Недовольные граждане вышли на улицы с требованием изменения сложившейся ситуации. Очень скоро манифестанты стали требовать отставки президента страны Омара аль-Башира.

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Акции протеста
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