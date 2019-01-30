Среда, 30 Января 2019 года
10:25:06 МСК

Глава Нацразведки США: Россия и Китай будут дружить против нас

Политика

Москва и Пекин стремятся выступить противовесом США, пояснил Коутс

Глава Нацразведки США: Россия и Китай будут дружить против нас
Иллюстрация: Mil.ru
Россия и Китай

Вашингтон, 30 января 2019, 10:19 — REGNUM  Россия и Китай будут сотрудничать ради противостояния США, таковы ожидания американской разведки. Об этом заявил директор национальной разведки Дэниел Коутс во время слушаний комитета по разведке сената конгресса США.

По его словам, от РФ и КНР будет исходить широкий спектр экономических, политических, контрразведывательных, военных и дипломатических вызовов в отношении США и их союзников. Спецслужбы ожидают, что эти страны будут сотрудничать для противостояния целям США.

Россия и Китай рассчитывают опереться на растущие сомнения в ряде стран в отношении либеральной модели развития. Для этого они сотрудничают в том числе через международные организации, стремясь выступить противовесом США и других странам Запада, пояснил Коутс.

Как сообщало ИА REGNUM, Коутс не сомневается в попытках России вмешаться в процесс президентских выборов на Украине посредством кибератак. Стоит напомнить, что Вашингтон так и не подкрепил доказательсвами обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Читайте также: Глава нацразведки США: Россия вмешается в выборы президента Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить