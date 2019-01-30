Глава Нацразведки США: Россия и Китай будут дружить против нас

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Россия и Китай будут сотрудничать ради противостояния США, таковы ожидания американской разведки. Об этом заявил директор национальной разведки Дэниел Коутс во время слушаний комитета по разведке сената конгресса США.

По его словам, от РФ и КНР будет исходить широкий спектр экономических, политических, контрразведывательных, военных и дипломатических вызовов в отношении США и их союзников. Спецслужбы ожидают, что эти страны будут сотрудничать для противостояния целям США.

Россия и Китай рассчитывают опереться на растущие сомнения в ряде стран в отношении либеральной модели развития. Для этого они сотрудничают в том числе через международные организации, стремясь выступить противовесом США и других странам Запада, пояснил Коутс.

Как сообщало ИА REGNUM, Коутс не сомневается в попытках России вмешаться в процесс президентских выборов на Украине посредством кибератак. Стоит напомнить, что Вашингтон так и не подкрепил доказательсвами обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

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