Власти Чили признали посла от самозванного «президента» Венесуэлы

Сантьяго, , 10:03 — REGNUM

Президент Чили Себастьян Пиньера признал посла Венесуэлы, назначенного самопровозглашенным «временным президентом» Хуаном Гуайдо. Об этом чилийский лидер коротко сообщил на своей странице в Twitter 30 января.

«Правительство Чили признает Гуарекену Гутьеррес представителем Национальной ассамблеи Венесуэлы в Чили», — написал он, находясь в отпуске на юге страны.

После сообщения президента министерство иностранных дел Чили повторило, что правительство признает Гутьеррес «представителем Национальной ассамблеи Венесуэлы в Чили и приветствует ее». Ведомство подчеркнуло свою готовность к тесному сотрудничеству с Хуаном Гуайдо.

Как сообщают чилийские средства массовой информации, 35-летняя Гуарекена Гутьеррес проживает в Чили с сентября 2018 года. Себя она называет «венесуэлкой в изгнании» и «госслужащей».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Гуайдо обратился к парламенту с просьбой назначить послов в страны «группы Лимы» и США.

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