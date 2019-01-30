Система одобрения депутатами членов правительства внедряется в Узбекистане

Ташкент, , 10:01 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 апреля кандидатуры на должности заместителей премьер-министра республики, министры и председатели госкомитетов должны будут получить одобрение в нижней палате парламента Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты также будут оценивать деятельность органов исполнительной власти всех уровней и их руководителей, основанной на достижении конкретных показателей и целевых индикаторов, качества и эффективности реализации программ стратегического развития отраслей экономики, социальной и иных сфер на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Кабинету Министров поручено на системной основе проводить тематические выездные (открытые) заседания правительства в регионах с участием руководителей местных органов исполнительной власти, территориальных органов государственного управления, представителей общественных организаций с целью изучения хода реализации осуществляемых реформ в конкретных сферах и направлениях.

«Установить, что с 1 апреля кандидаты на должности заместителей премьер-министра, министров и председателей государственных комитетов при рассмотрении и одобрении их кандидатур в Законодательной (нижней) палате Олий Мажлиса (парламента) республики представляют планы действий, предусматривающие взаимосвязанные с программой действий Кабинета Министров правовые, экономические, социальные, организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу», говорится в указе.

Документом также указано, что премьер-министр вместе с членами правительства ежеквартально представляет в обе палаты Олий Мажлиса страны отчет о ходе реализации государственной программы на соответствующий год, вытекающей из ежегодного послания президента парламенту.

Премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову поручено тщательно проработать и представить в срок до 1 марта в Администрацию президента конкретные предложения по порядку и механизму назначения заместителей премьер-министра Республики Узбекистан, министров и председателей государственных комитетов только после одобрения Законодательной палатой Олий Мажлиса республики и другое.