Власти Бангладеш уволили порядка 5 тыс. рабочих, вышедших на забастовку

Дакка, , 09:47 — REGNUM В Бангладеш работы лишились порядка 5 тыс. низкооплачиваемых рабочих, принявших участие в забастовках, сообщает 30 января Al Jazeera.

Тысячи рабочих вышли на улицы по всей стране с требованием поднять зарплаты, однако в ответ правительство приказало правоохранительным органом разогнать манифестации.

Отмечается, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновения один человек погиб, десятки получили ранения. Силовики обвинили рабочих в актах мародерства.

Напомним, Бангладеш является крупнейшим производителем текстильной продукции. Доходы в этой сфере промышленности достигают $30 млрд. Тем не менее рабочие на фабриках получают мизерную зарплату, что и толкает их к протесту.

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